رياضة | موعد مباراة الترجي التونسي وشباب قسنطينة اليوم السبت 6 أبريل في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الترجي التونسي وشباب قسنطينة اليوم السبت 6 أبريل في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الترجي التونسي، نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري اليوم السبت 6 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف تقام المباراة بين الترجي التونسي، وفريق شباب قسنطينة الجزائري، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة الترجي التونسي، ضد فريق شباب قسنطينة الجزائري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلقان :-

حفيظ دراجي & رؤوف خليف.

- ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الترجي التونسي :-

حراسة المرمى : معز بن شريفية.

خط الدفاع : أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي.

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خط الوسط : فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري.

خط الهجوم : طه ياسين الخنيسي.

- بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لنادي شباب قسنطينة :-

حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.

خط الدفاع : إسلام شحرور - سيد عروسي - نصر الدين زعلاني - سفيان خضير.

خط الوسط : سيد علي - نسيم يطو - فؤاد حداد - عبد الفتاح بلقاسمي - عبد النور بلخير.

خط الهجوم : ديلان بهمبولا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي شباب قسنطينة الجزائري، ضد فريق الترجي التونسي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.