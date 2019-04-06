رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وإيبار يوم السبت 6 أبريل في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وإيبار يوم السبت 6 أبريل في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي إيبار، يوم السبت 6 أبريل في الساعة 4:15 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق إيبار في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل إنقاذ الموسم بدون بطولات بعد الخروج من جميع المنافسات هذا الموسم.

Advertisements

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما يحل فريق إيبار في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

ويريد ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للثأر من هزيمة الدور الأول ضد إيبار، حيث انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الملكي بنتيجة 3-0.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد نادي إيبار في الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.