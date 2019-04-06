رياضة | قبل مواجهة صن داونز .. الأهلي لا يفوز في جنوب إفريقيا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة صن داونز .. الأهلي لا يفوز في جنوب إفريقيا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الفريق الكروي بالنادي الأهلي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حجز مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما صعد فريق صن داونز لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولي برصيد 10 نقاط أيضًا.

وسبق والتقي الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 19 مباراة رسمية ضد الأندية الجنوب إفريقية خلال مشاركاته السابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

بينما تقابل الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز في 4 مباريات بالبطولات الإفريقية، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وسجل 8 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

ويواجه الأهلي رقمًا سلبيًا قبل مباراته المرتقبة ضد ماميلودي صن داونز، حيث لم يحقق بطل مصر أي انتصار خلال 9 مواجهات سابقة ضد الأندية الجنوب إفريقية "خارج ملعبه" في بطولات إفريقيا، خسر 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وإليكم نتائج مباريات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا خارج ملعبه:-

- 2001: الأهلي 1 – 1 صن داونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

- 2005: الأهلي 0 – 0 أياكس كيب تاون (ربع نهائي دوري الأبطال)

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- 2007: الأهلي 2- 2 صن داونز (دور الـ16 لدوري الأبطال)

- 2008: الأهلي 1 – 2 بلاتنيوم ستارز (دور الـ16 لدوري الأبطال)

- 2011: الأهلي 0 – 1 سوبر سبورت (دوري أبطال إفريقيا)

- 2013: الأهلي 0 – 0 أورلاندو بيراتس (ربع نهائي دوري الأبطال)

- 2013: الأهلي 1 – 1 أورلاندو بيراتس (نهائي دوري الأبطال)

- 2015: الأهلي 0 – 1 أورلاندو بيراتس (نصف نهائي الكونفيدرالية)

- 2017: الأهلي 0 – 0 بيدفيست (دوري أبطال إفريقيا)

وحققت الأندية المصرية بشكل عام انتصارين فقط على الأراضي الجنوب إفريقية، الأول كان لصالح فريق إنبي على حساب فريق سوبر سبورت يونايتد بنتيجة 3-1 بالكونفيدرالية الإفريقية عام 2013، أما الانتصار الثاني كان للزمالك على حساب فريق أورلاندو بيراتس بنتيجة 2-1 في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية عام 2015.