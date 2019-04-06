الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم صفقة من بايرن ميونيخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يجهز عرضا ضخما لضم صفقة من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً للتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا الظهير الإيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني لضمه في الصيف المقبل.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد جهز عرضا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا.

Advertisements

واختار بيريز التعاقد مع ألابا البالغ من العمر 26 عاما من بايرن ميونيخ ليكون بديل للبرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر الحالي وذلك بسبب انخفاض مستواه وتراجع أدائه.

وسيواجه ريال مدريد منافسة قوية مع أرسنال الإنجليزي بعدما وضعه الجانرز على طاولة التعاقدات في لندن لتعزيز صفوف الفريق بالصيف القادم

الجدير بالذكر أن زيدان مدرب ريال مدريد متمسك ببقاء مارسيلو والاعتماد عليه يما يرغب بيريز في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا