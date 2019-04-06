رياضة | ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم صفقة من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم صفقة من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً للتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا الظهير الإيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني لضمه في الصيف المقبل.
افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد جهز عرضا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا.
واختار بيريز التعاقد مع ألابا البالغ من العمر 26 عاما من بايرن ميونيخ ليكون بديل للبرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر الحالي وذلك بسبب انخفاض مستواه وتراجع أدائه.
وسيواجه ريال مدريد منافسة قوية مع أرسنال الإنجليزي بعدما وضعه الجانرز على طاولة التعاقدات في لندن لتعزيز صفوف الفريق بالصيف القادم
الجدير بالذكر أن زيدان مدرب ريال مدريد متمسك ببقاء مارسيلو والاعتماد عليه يما يرغب بيريز في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا.