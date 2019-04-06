رياضة | ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم صفقة من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم صفقة من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً للتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا الظهير الإيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني لضمه في الصيف المقبل.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد جهز عرضا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا.

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