رياضة | نيمار يخبر ميسي وسواريز بوجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يخبر ميسي وسواريز بوجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أخبر لاعبي برشلونة بوجهته القادمة عقب نهاية الموسم.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن نيمار أبلغ ميسي وسواريز وبيكيه زملائه السابقين في برشلونة بوجهته القادمة في حديث سري دار بين اللاعبين.

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واضاف الموقع، أن نيمار أخبر كبار برشلونة باستمراره مع باريس سان جيرمان وإغلاق كافة أبواب الرحيل عن الفريق بالرغم من تلقيه العديد من العروض.