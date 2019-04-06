رياضة | نيمار يخبر ميسي وسواريز بوجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يخبر ميسي وسواريز بوجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أخبر لاعبي برشلونة بوجهته القادمة عقب نهاية الموسم.
افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن نيمار أبلغ ميسي وسواريز وبيكيه زملائه السابقين في برشلونة بوجهته القادمة في حديث سري دار بين اللاعبين.
واضاف الموقع، أن نيمار أخبر كبار برشلونة باستمراره مع باريس سان جيرمان وإغلاق كافة أبواب الرحيل عن الفريق بالرغم من تلقيه العديد من العروض.
وتراجع نيمار عن التفكير في عرض مانشستر يونايتد بجانب رفض ريال مدريد ضم اللاعب والتركيز على ضم زميله كيليان مبابي ليستقر به الوضع في باريس سان جيرمان.
واكدت التقارير على أن ناصر الخيلفي مالك فريق باريس سان جيرمان وعد نيمار بجلب المزيد من التعاقدات في الصيف بعد رفع العقوبة عن الفريق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.