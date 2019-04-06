رياضة | عاجل.. برشلونة يرد على ريال مدريد ويحسم الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يرد على ريال مدريد ويحسم الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني الفيردو مارتينيز مفاجأة من العيار الثقيل عن حسم برشلونة التعاقد مع صفقة جديدة.

وأكد الصحفي في تصريحات لإذاعة OndaCero على أن دي ليخت وافق بالفعل على الانضمام لبرشلونة بعدما تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية.

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واشار الصحفي إلى أن برشلونة سيغلق الصفقة بشكل رسمي بدفع ما يقارب من 70 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب بعد اتفاق شفهي في الأيام السابقة مع أياكس.

واختار دي ليخت الانضمام لفريق برشلونة ليوجه صفعة قوية لجميع الأندية التي دخلت في مفاوضات معه لضمه أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وجاء رد برشلونة سريعاً، بعدما فجرت تقارير صحفية مفاجأة منذ ساعات قليلة عن عقد ريال مدريد اتفاق مع هازارد وتشيلسي لاتمام الصفقة.