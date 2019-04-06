رياضة | تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، للتسجيل مرة أخرى، بعدما هز شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

صلاح قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ33، من عمر البريميرليج.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن محمد صلاح حصل على تقييم 7 درجات من 10، متساويًا مع أرنولد ونابي كيتا وساديو ماني.

الريدز عاد من جديد لصدارة البريميرليج، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المرتبة الثاني، في المقابل يأتي ساوثهامبتون في المرتبة السادسة عشر برصيد 33 نقطة.