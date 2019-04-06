رياضة | قائمة الجونة لمواجهة النجوم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الجونة لمواجهة النجوم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة النجوم غدا، السبت، في الخامسة والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة المباراة:-

عمر رضوان، محمود الغرباوي، هيثم محمد، أحمد علي، محمد نادي، عمرو سعداوي، خالد صبحي، أحمد سعيد «أوكا»، محمود الجزار، أحمد الألفي، جاتوش بانوم، محمد عبد الجواد، أوسينو بوي، أحمد عيد عبد الملك، شريف دابو ، سيرج اكا ، محمد ناجي «جدو»، أحمد ياسر ريان، إسلام عبد النعيم، أحمد حسن مكي.