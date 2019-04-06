رياضة | الزمالك يواجه حسنية أغادير بـ"الأزرق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه حسنية أغادير بـ"الأزرق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهته أمام فريق حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالزي الأزرق الاحتياطي.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق حسنية أغادير بعد غدٍ الأحد في لقاء الذهاب بمدينة أكادير، بينما يخوض لقاء العودة في مصر يوم ١٤ أبريل الحالي.
أعلنت إدارة نادي حسنية أغادير المغربي عن وجود إقبال كبير من الجماهير على تذاكر مباراة الزمالك المقرر لها يوم الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية.
ويحل الزمالك ضيفًا على حسنية أغادير مساء الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.
وأكدت إدارة النادي المغربي على بيع ما يقرب من 10 آلاف تذكرة حتى الآن، وأشاروا إلى أن التوقع بنفاذ التذاكر بأكملها قبل اللقاء بساعات قليلة وسط حالة الشغف الموجودة بين الجماهير.
ويخوض الزمالك أولى تدريباته في المغرب اليوم الجمعة إستعدادًا لمواجهة الأحد القادم