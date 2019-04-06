رياضة | فرمان لاسارتي يهدد حسين الشحات بالتجميد في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان لاسارتي يهدد حسين الشحات بالتجميد في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مخطئ من يظن أن أزمة حسين الشحات لاعب فريق الأهلي مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد انتهت بتغريمه مالياً بسبب ما بدر منه في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفاً على صن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت ضمن ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا في عقر دار بطل جنوب إفريقيا.

واعتذر حسين الشحات لاعب فريق الأهلي للمدير الفني مارتن لاسارتي عما بدر منه في مباراة الاتحاد السكندري والاعتراض بشكل غير لائق على استبداله في المباراة ، الأمر الذي تبعه تغريمه مالياً بمبلغ 100 ألف جنيه.

وعلى الرغم من اعتذار نجم الأهلي للمدرب مارتن لاسارتي عن الواقعة وتدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبعض كبار فريق الأهلي إلا أن لاسارتي هدد حسين الشحات صراحة بتجميده وجلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة القادمة لو تكرر الأمر مرة أخرى ولن يكون العقاب بالغرامة فقط بل سيصل لحد الاستبعاد من مباريات الأهلي سواء الإفريقية أو المحلية.