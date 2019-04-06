رياضة | محمد صلاح يتوج بجائزة رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتوج بجائزة رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ليفربول في تحقيق الفوز على فريق ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لونج هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، بينما تعادل نابي كيتا للريدز في الدقيقة 36 أيضاً، قبل أن يحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80، واختتم هيندرسون ثلاثية الريدز في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني للمباراة. Advertisements

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الاداء المميز اليوم ومشاركته في حصد ليفربول ثلاثة نقاط ثمينة.

وعاد محمد صلاح للتسجيل من جديد مع ليفربول بعد صيام دام لمدة 572 دقيقة على مدار 6 مباريات فشل فيها صلاح بهز شباك الخصوم.

كما أصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل في ثلاثة مباريات بالدوري تلعب يوم الجمعة بعد الفرنسي هنري الذي سجل في أربعة مبارايت مع أرسنال بالدوري يوم الجمعة.