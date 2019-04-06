رياضة | عاجل.. صحيفة "ماركا" تفجرها: ريال مدريد حسم الصفقة السوبر بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة "ماركا" تفجرها: ريال مدريد حسم الصفقة السوبر بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد الاسباني حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، لينضم لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ريال مدريد توصل إلي إتفاق نهائي مع تشيلسي الإنجليزي بخصوص التعاقد مع البلجيكي "هازارد" ليدافع عن ألوان قميص المرينجي بالموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة الاسبانية أن "هازارد" أصبح قريبًا من الانضمام لريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب التعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق المدريدي بالموسم المقبل، وفي مقدمتهم البلجيكي هازارد، وكذلك بول بوجبا، وكيليان مبابي، وهاري كين، وساديو ماني.