رياضة | نجم الدوري الإنجليزي يغازل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الدوري الإنجليزي يغازل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الدنماركي إيريكسن نجم وسط توتنهام يطالب إدارة ناديه بالحصول على عرض من ريال مدريد الصيف المقبل.

وذكر موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن إيريكسين لديه 59 تمريرة حاسمة في 200 مباراة طوال مشواره في البريمرليج مما يجعله خامس أكثر لاعب في تاريخ البطولة الإنجليزية.

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وأكد الموقع الإسباني بأن كريستيان إريكسن يغازل ريال مدريد، حيث يعتبر أحد أكثر اللاعبين الذين تم ربطهم بشكل كبير لتعزيز خط الملكي الموسم المقبل.

يذكر أن فابريجاس صنع 66 تمريرة حاسمة، يليه ديفيد بيكهام برصيد 62 تمريرة وتييري هنري برصيد 61 تمريرة ودينيس بيركامب برصيد 60 تمريرة في 200 مباراة في الدوري الإنجليزي.