رياضة | إيمري يُقيم مستوى أوزيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يُقيم مستوى أوزيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، إن كان لاعبه الألماني المخضرم مسعود أوزيل يتحسن على مستوى العمل والمستوى الشخصي.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "بالطبع، إنه يبلي حسنًا، انا سعيد جدًا به، الفريق يمتلك روح جيدة واجواء رائعة، كل لاعب يستطيع مساعدتنا بجودته. هذه هي الروح التي أريدها، مسعود اوزيل مثل بقية اللاعبين".

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وأصاف: "هل سيبدأ لاكازيت بدلًا من اوباميانغ الاحد؟ كل مباراة اختلف عن الاخرى، كل مباراة تعتمد على الظروف وجودة اللاعبين التي نمتكلها، في بعض الاحيان نلعب ب3 مدافعين وفي بعض الاحيان نلعب ب4 مدافعين، لكن في هذه الفترة نحتاج كل لاعب وكل مهاجم".

وواصل: "في بعض المرات يلعبان معًا، في بعض الاحيان يبدأ احدهم اساسيًا، لذا مشاركتهم معًا او مشاركة احدهم تعتمد على الظروف التكتيكية. قبل كل شيء، من المهم للغاية أن نكون ملتزمين في كل لحظة وفهم ما نحتاجه في كل لحظة".

واختتم: "هل ارسنال بالمكان الذي تريده؟ نعم، اعتقد أننا في المكان الذي نريده، كل مباراة تعطينا تفاصيل صغيرة عن طريقة انهائنا للمباراة".