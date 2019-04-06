رياضة | إيمري يكشف استعدادت أرسنال لمواجهة إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يكشف استعدادت أرسنال لمواجهة إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أنه سينظر إلى جلسة تدريبات الغد، لان هناك لاعبين مثل تشاكا وكوسيلني لم يتدربوا اليوم، حيث انهم يتدربون منفردين مع الطبيب، كما أن ارون رامزي وبقية اللاعبين تدربوا بشكل طبيعي اليوم.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "هل مباراة ارسنال خارج ارضه ستحدد آماله في المراكز الاربع الاولى؟ نحن نفكر في كل مباراة على حده، لدينا 5 مباريات خارج الارض من اصل 7 مباريات. إنه تحد كبير بالنسبة لنا، خارج ارضنا نريد اللعب بنفس الطريقة التي نلعب بها على ملعب الامارات".

واضاف: "لدينا ثقة، نحن نعرف صعوبة الامر، لكن ما زال هناك طريق طويل حتى اخر مباراة. في كل مباراة احاول جمع كل الافكار الممكنة. كل مباراة نريد أن نحقق الثلاث نقاط، مثل مباراة ايفرتون، نريد الانتصار بها، بالطبع مباراة مهمة. الاندية المنافسة تريد الحصول على الكثير من النقاط".