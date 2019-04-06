رياضة | إيمري يكشف استعدادت أرسنال لمواجهة إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يكشف استعدادت أرسنال لمواجهة إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "هل مباراة ارسنال خارج ارضه ستحدد آماله في المراكز الاربع الاولى؟ نحن نفكر في كل مباراة على حده، لدينا 5 مباريات خارج الارض من اصل 7 مباريات. إنه تحد كبير بالنسبة لنا، خارج ارضنا نريد اللعب بنفس الطريقة التي نلعب بها على ملعب الامارات".
واضاف: "لدينا ثقة، نحن نعرف صعوبة الامر، لكن ما زال هناك طريق طويل حتى اخر مباراة. في كل مباراة احاول جمع كل الافكار الممكنة. كل مباراة نريد أن نحقق الثلاث نقاط، مثل مباراة ايفرتون، نريد الانتصار بها، بالطبع مباراة مهمة. الاندية المنافسة تريد الحصول على الكثير من النقاط".
وواصل: "لماذا يوجد هناك اختلاف بين طريقة لعب ارسنال على ارضه وخارج ارضه؟ طوال مسيرتي، كنت اشعر بأننا نلعب بنفس الطريقة سواءً كانت على ارضنا او خارج ارضنا، وهناك الكثير من الفرق تفعل ذلك. يوجد تحدي امامنا وهو كيفية تقديم افضل المستويات والحصول على افضل النتائج".
وتابع: "في آخر مباراتين خارج ارضنا، امام توتنهام وهيدرسفيلد. حققنا نتائج وقدمنا مستويات جيدة، كنا منافسين. يجب بأن نشعر اننا نقوم بعمل افضل على ارضنا، نريد ان نقدم نفس الشيء خارج ارضنا، لكن نعلم ان الامور صعبة، ايفرتون تعادل مع ليفربول وانتصر على تشيلسي".