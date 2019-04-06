رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا ينهي الصفقة الكبري وميسي يطالب بضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا ينهي الصفقة الكبري وميسي يطالب بضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد أتلتيكو مدريد مساء السبت في إطار منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة:

1- بارتوميو: جمهور برشلونة سيحسم هذه الصفقة الكبري

قال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية :" دي ليخت لاعب رائع، أعلم ماذا يدور حوله، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنه".

وعن التعاقد مع جريزمان، قال بارتوميو :" الغد سنرى كيف سيتم إستقبال جريزمان وهل جماهير برشلونة موافقة على ضمه أم لا، رأي الجماهير هي الشرط الأساسي للتعاقد مع اللاعب، في الكامب نو حرية التعبير هي السائدة".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً :" الحركة في الصيف ستكون مشتعلة، حيث يتطلع برشلونة إلى تحريك بعض اللاعبين واستقدام آخرين".

2- نجم برشلونة يُغازل مانشستر يونايتد بتصريح مثير

قال راكيتيتش في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "يحقق مانشستر يونايتد نتائج جيدة وتسجيل ٣ أهداف في باريس سان جيرمان كان أمراً مذهلاً".

وأضاف: "عليك احترام مانشستر لهذه العودة، لتنظيمهم وقتالهم بفريق به الكثير من اللاعبين الشبان. أكنّ احتراماً كبيراً للجماهير الانجليزية وشغفهم بكرة القدم وملاعبهم الممتلئة دوماً".

3- نجم مانشستر يونايتد: سنُجبر برشلونة على احترامنا

أشاد البرازيلي أندرياس بيريرا، متوسط ميدان فريق ماشنس يونايتد الإنجليزي، بالأداء الذي يقدمه فريقه تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وقال بيريرا، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "نظهر بالشكل اللازم في المناسبات الكبيرة ونلعب بشخصية وروح مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أعتقد بأن الأندية أصبحت تستعد لنا بشكل جيّد بعد أحداث مباراة التأهل أمام باريس ولذا فإن برشلونة سيُظهر احترامًا أكبر عند مواجهتنا".

4- قائمة برشلونة أمام أتلتيكو.. عودة "المنبوذ" واستبعاد 5 لاعبين

وشهدت القائمة استبعاد خمسة لاعبين وهم فيرمايلين وعثمان ديمبيلي وتوديبو ورافينيا وفيدال لأسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف والقرار الفني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، سيليسين

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، أومتيتي ، موريلو، جوردي ألبا

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر ميلو، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ميسي، سواريز، مالكوم، كوتينيو، بواتينج

5- ليس ريال مدريد فقط.. مانشستر يونايتد يفتح خزائنه لخطف صفقة برشلونة

أشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "تليجراف"، إن مسئولي مانشستر يونايتد عرضوا بشكل شفهي على المدافع الهولندي ضمه في الصيف القادم.

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ويريد أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد التعاقد مع دي ليخت، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل، بعد كثرة الأهداف التي أحرزت في شباك دي خيا هذا الموسم.

يذكر أن برشلونة سوف يواجه نادي مانشستر يونايتد الاسبوع المقبل على ملعب الأولد ترافورد، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

6- راكيتيتش يهدد نجم برشلونة بالطرد

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن استمرار راكيتيتش مع برشلونة في الموسم المقبل، قد يفتح أبواب الرحيل أمام الموهوب كارليس آلينيا.

واكدت التقارير على أن قدوم فرانكي دي يونج من أياكس الهولندي مع تواجد آرثر ميلو وفيدال وبوسكيتس سوف تصعب الأمور على الموهوب كارليس آلينيا في إيجاد فرصة المشاركة.

وكان راكيتيتش قد ارتبط بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة الماضية بعد تلقيه عدة عروض أبرزها من إنتر ميلان الإيطالي ولكن في حالة بقائه مع الفريق سيخرج الشاب كارليس آلينيا في الصيف المقبل.

7- ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقة

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، طالب بارتوميو رئيس النادي، بضرورة حسم صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال ميركاتو الشتاء.

وكشفت تقارير صحفية من خلال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأن يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو مقابل منح برشلونة الأرجنتيني باولو ديبالا مع إمكانية دفع مبلغ مالي وذلك لدعم البيانكونيري في خط الهجوم.

8- مفاجأة.. برشلونة يمهد الطريق لريال مدريد لحسم صفقة نارية

قالت الصحف البريطانية، أن نادي برشلونة ينوي بيع فيليب كوتينيو إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف وهو ما قد يفتح المجال للفرنسي بوجبا للرحيل بسهولة للعب في صفوف نادي ريال مدريد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد وضع بوجبا ضمن أولويات النادي للتعاقد معه في الصيف من أجل تدعيم خط وسط الفريق الذي سيغادره بشكل كبير لوكا مودريتش إلى الدوري الإيطالي.

فيما كانت إدارة مانشستر يونايتد قد أعلنت تمسكها ببقاء بوجبا في ظل تقديمه مستوى جيد تحت قيادة أولي سولسكاير منذ توليه المسؤولية بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويذكر فأن بوجبا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 ووقع على عقدٍ مدته 5 سنوات مقابل مبلغ قياسي قدره 105 مليون يورو.

9- جوارديولا يوجه رسالة خفية إلى برشلونة

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تمنياته بفوز نادي برشلونة غدًا على أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات جوارديولا والذي قال: أتمنى الفوز لـ برشلونة غدًا على حساب الأتليتكو، من المعروف أن برشلونة الأقرب للفوز في لقاءات الأتليتكو ولكن المدرب دييغو سيميوني لديه طريقته الخاصة لجعل فريقه خطرًا على برشلونة.

وأضاف جوارديولا: مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد حدث كبير، ودائمًا الأتليتكو يحاول إخراج أفضل ما لديه أمام البارسا.

10- عاجل| جريزمان في برشلونة.. أتلتيكو "ابتلع" الطعم

قال الصحفي جوسيب بيدريرول خلال تقديم برنامجه اليومي "التشيرينجو"، نصيحة لجماهير برشلونة لا تصفرون على جريزمان غداً لانه العام المقبل سوف تفتخرون به.

واضاف الصحفي: جريزمان سيقول نعم لبرشلونة ، لقد اتصل وكيل اللاعب ببرشلونة واخبرهم بذلك، ولكنه طلب من النادي إلتزام الهدوء حتي نهاية الموسم.

واكد الصحفي على أن جريزمان عندما قرر البقاء في أتلتيكو لموسم واحد ترك الباب مفتوح أمام برشلونة ونجح في تخفيض سعر الشرط الجزائي في عقده لـ125 مليون يورو حيث قال الصحفي نصاً: جريزمان طلب هذا الشيء واتلتيكو ابتلع الطعم.