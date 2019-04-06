رياضة | صلاح يُسجل رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يُسجل رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف على حساب ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق صلاح رقم قياسي تاريخي مع الريدز، بحيث أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى الهدف الـ 50 بقميص النادي في البريميرليج.

صلاح (بعد 69 مباراة).

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فرناندو توريس (بعد 72 هدف).

لويس سواريز (بعد 86 مباراة).

روبي فاولر (بعد 88 مباراة).