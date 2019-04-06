رياضة | ننشر قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش غداً السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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وضمت القائمة كل من :-

محمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وأحمد يحيى ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق وكابونجا ومحمود عادل وغنام محمد وحمادة ناصر وأحمد مجدي وجيمس تيدي ووهاب أنان وموسى دياورا ومحمد موسى وكريم لالا ومحمد حسين عضل ومحمود حمادة وأحمد رؤوف.