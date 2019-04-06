رياضة | أخيرًا "النحس اتفك".. ماكينة أهداف محمد صلاح تعود للعمل بعد صيام 8 مباريات متتالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرًا "النحس اتفك".. ماكينة أهداف محمد صلاح تعود للعمل بعد صيام 8 مباريات متتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في إنهاء صيامه عن التهديف، وذلك خلال مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدقيقة 80، لينهي صيامه عن التهديف بعد 55 يومًا لم يزور فيها الفرعون المصري شباك المنافسين، حيث يرجع آخر أهداف "صلاح" مع الريدو إلي 9 فبراير الماضي، عندما سجل هدفًا في فوز الريدز على بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويعتبر هدف "صلاح" في شباك ساوثهامبتون اليوم هو الهدف الأول له بعد غيابه عن التهديف خلال 8 مباريات مع ليفربول بواقع، مباراتين في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني، و6 مباريات بالدوري الإنجليزي أمام أندية، مانشستر يونايتد، وواتفورد، وإيفرتون، وبيرنلي، وفولهام، وتوتنهام، قبل أن يتخلص من العقدة اليوم.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه بالدوري الإنجليزي إلي 18 هدفًا لينفرد بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الارجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب المركز الأول برصيد 19 هدفًا.