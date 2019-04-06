رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يخطف صفقة برشلونة وزيدان يضحي بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يخطف صفقة برشلونة وزيدان يضحي بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 5 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها خطة ريال مدريد لاستغناء عن نجومه لتدعيم صفقات الميركاتو الصيفي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- 6 نجوم مرشحين للرحيل عن الملكي

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة من فالنسيا في الدوري إن الحديث عن تنظيف غرفة الملابس يبدو غير محترم لكن من الضروري أن يواجه حقيقة هذا الأمر.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جماهير ريال مدريد ترى أن الكثير من اللاعبين يجب التخلص منهم بعد الآداء السلبي الذي قدموه في الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن محاولة إرضاء الجميع هي اختصار للفشل في إشارة إلى أن زيدان مضطر للاستغناء عن خدمات مجموعة من الركائز الأساسية للفريق الذي توج معه زيدان في السنوات الثلاث الماضية بعدة ألقاب أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات.

وأشارت ماركا إلى أن زيدان يدرك جيدا أنه سيضطر في يونيو المقبل إلى تقديم قائمة ضحاياه وبناء عليها سيسير الميركاتو الصيفي للنادي الملكي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك العديد من الأسماء التي ما زالت تقدم آداء باهتا ويستبعد خروجها من قائمة ضحايا زيدان مثل جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو وتوني كروس وكاسيميرو وماركو أسينسيو.

وأكدت ماركا أن إدارة الملكي لن تتمكن من الاستغناء عن كل هؤلاء اللاعبين لأن تعويضهم يحتاج إلى إنفاق من 700 إلى 800 مليون يورو في الميركاتو المقبل.

ونوهت ماركا على ضرورة تعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد في خط الوسط ومهاجم هداف من الطراز العالمي.

وقال الصحيفة الإسبانية أن الشيء الوحيد المتبقي لريال مدريد للمنافسة عليه هذا الموسم هو تأمين مركز في الدوري الإسباني يؤهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

- ريال مدريد يستغنى عن 9 نجوم من أجل الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة إدارة ريال مدريد لبيع العديد من النجوم الكبار بهدف جمع 500 مليون يورو هذا الصيف.

وأكدت التقارير صحفية أن ​رافاييل فاران​ وتوني كروس و​خيمس رودريجيز الذي هو على سبيل الإعارة مع ​بايرن ميونخ ​ سيتم بيعهم بمبلغ إجمالي يصل إلى 240 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر أيضًا بيع ​جاريث بايل​ وإيسكو​ مقابل 130 مليون يورو والآخرون الذين سيرحلون هم ​مارسيلو​ و​خيسوس​ فاليجو وماريانو دياز​.

كما سيتم تقديم ​ماتيو كوفاتشيتش​ إلى ​تشيلسي​ مقابل رسم قدره 70 مليون يورو مع عرض جميع اللاعبين للبيع بمبلغ إجمالي يصل إلى 500 مليون يورو.

- تعرف على شرط بوجبا للبقاء في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن الفرنسي بول بوجبا وضع شرطاً لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل البقاء في صفوفه في الموسم المقبل وعدم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا سيجتمع مع مسئولي مانشستر يونايتد للتحدث بشأن تجديد عقد بوجبا خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في بقاء بوجبا في صفوف الفريق وتسعى لتجديد عقده حتى صيف 2024 لقطع الطريق أمام ريال مدريد.

وأكدت ذا صن أن بوجبا طلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني من أجل التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، حيث يحصل النجم الفرنسي حالياً على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني بينما يأتي التشيلي أليكسيس سانشيز على قمة هرم الرواتب في قلعة الشياطين الحمر بـ505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً.

- إيريكسين يغازل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الدنماركي إيريكسن نجم وسط توتنهام يطالب إدارة ناديه بالحصول على عرض من ريال مدريد الصيف المقبل.

وذكر موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن إيريكسين لديه 59 تمريرة حاسمة في 200 مباراة طوال مشواره في البريمرليج مما يجعله خامس أكثر لاعب في تاريخ البطولة الانجليزية.

وأكد الموقع الإسباني بأن كريستيان إريكسن يغازل ريال مدريد، حيث يعتبر أحد أكثر اللاعبين الذين تم ربطهم بشكل كبير لتعزيز خط الملكي الموسم المقبل.

- زيدان يقرر التضحية بنجم ريال مدريد

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حرص الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على حسم موقف حراس مرمى الفريق، وذلك بعد الأداء المتذبذب الذي شهده هذا المركز في المباريات الأخيرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب برنامج "التشيرينجيتو"، إن زيدان قرر التضحية بحارس المفضل الكوستاريكي كيلور نافاس، والإستغناء عن خدماته في الصيف.

- رابيو يحسم وجهته في الموسم المقبل

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ادريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ رابيو إدارة نادي باريس سان جيرمان في الفترة الماضية بعدم رغبته في التجديد مع الفريق الفرنسي، ورحيله بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي بعد إنتهاء عقده.

- سولسكاير يحدد لاعبين من ريال مدريد مقابل ترك بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن مسؤولي ريال مدريد سيعقدون اجتماعًا مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم التعاقد مع بول بوجبا لتدعيم صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يريد التعاقد مع بعض لاعبي الريال أبرزهم جاريث بيل ورافاييل فاران، مما ينبؤ بصفقة تبادلية ضخمة بين الناديين الإنجليزي والاسباني

- مفاجأة.. برشلونة يمهد الطريق لريال مدريد لحسم صفقة نارية

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن اقتراب الفرنسي بول بوجبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم وذلك بفضل خطوة سيتخذها نادي برشلونة.

وقالت الصحف البريطانية، أن نادي برشلونة ينوي بيع فيليب كوتينيو إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف وهو ما قد يفتح المجال للفرنسي بوجبا للرحيل بسهولة للعب في صفوف نادي ريال مدريد.

تصريح ناري من زيدان يُقرب صفقة مهمة من ريال مدريد

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن ايدين هازارد لاعب مميز ويصنع الفارق دائمًا مع تشيلسي في المواسم الماضية. ويلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي إيبار، يوم السبت 6 أبريل في الساعة 4:15 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني. وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيبار : "في نهاية الموسم الحالي أو في بداية الموسم التالي سنتحدث عن هازارد وعن الآخرين أيضاً". ويريد ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للثأر من هزيمة الدور الأول ضد إيبار، حيث انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الملكي بنتيجة 3-0.

سر استبعاد راموس من قائمة ريال مدريد أمام إيبار

فاجئ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الجميع باستبعاد القائد سيرجيو راموس من قائمة لقاء إيبار يوم غد السبت بالجولة 31 بالدوري. وقرر زيدان استبعاد مارسيلو بسبب الإيقاف، وخرج من الحسابات راموس وماريانو دياز بقرار فني من المدرب وجاءت القائمة الرسمية كالتالي: كشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، عن سر استبعاد المدرب زيدان لخدمات القائد راموس للمرة الأولي هذا الموسم حيث لم يتم اسبتعاد اللاعب خلال كافة المباريات إلا في حالة الإيقاف. واكدت التقارير على أن قرار زيدان باستبعاد راموس بغرض حصوله على بعض الراحة نتيجة لمشاركته في جميع المباريات السابقة.

تقارير.. ريال مدريد يحسم كبري صفقاته