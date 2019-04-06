الامارات | المصادفة تقود سلطان الحليان للمشاركة في «دولية فزاع للريشة الطائرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن المصادفة تقود سلطان الحليان للمشاركة في «دولية فزاع للريشة الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، سلطان الحليان (22 عاماً) عن أن المصادفة وحدها هي التي قادته للمشاركة في بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة. وقال إنه بتشجيعٍ من والدته، مطلع العام الجاري، سعى للتعرف إلى النادي والأنشطة الموجودة فيه، وأن ذلك جعله يتعلق بهذه اللعبة، حتى حصل على الفرصة سريعاً للوجود ضمن قائمة اللاعبين الأربعة الذين يمثلون الدولة حالياً في بطولة فزاع المقامة على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ويسدل الستار على نسختها الثانية مساء اليوم، وشهدت منذ الثلاثاء الماضي منافسة بين 290 لاعباً ولاعبة مثلوا منتخبات 36 دولة.

وقال الحليان لـ«الإمارات اليوم»: «تشجيع الوالدة كان وراء الكشف عن موهبتي في رياضة الريشة الطائرة، حيث كرست جهدي بعد ذلك لإتقانها، ونجحت سريعاً في كسب ثقة المدرب، والدفع بي لتسجيل مشاركتي الدولية الأولى، برفقة ثلاثة من زملائي في النسخة الثانية من بطولة فزاع، ومنافسة كبار نجوم اللعبة على الساحة الدولية».

وأوضح: «طوال السنوات الماضية كنت متفرغاً للدراسة، ومع إنهاء مراحل التعليم الخاصة بي، كان لابد من التوجه إلى نشاط ما لسد أوقات الفراغ، وهو ما شجعني لقبول مقترح والدتي بالتوجه مطلع هذا العام إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، والتعرف عن كثب إلى الأنشطة الرياضية والمجتمعية التي ينظمها على مدار الموسم، حيث نجحت سريعاً في كسب ثقة مدربي، واللافت أن توجهي الأول كان لمزاولة لعبة التايكواندو، قبل أن يتحول إلى لعبة الريشة الطائرة».

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وأضاف: «حَرِص مدربو نادي دبي لأصحاب الهمم على منحي حرية الاختيار والمفاضلة بين التايكواندو والريشة الطائرة، ليقع خياري على الريشة، التي سرعان ما نجحت في اكتساب مهاراتها، ما منحني شرف الانضمام إلى قائمة لاعبي الدولة في البطولة الحالية، وتسجيل ظهوري الأول في بطولة دولية».

وعما إذا كانت فترة الثلاثة أشهر كافية لمنحه القدرة على مقارعة أبطال هذه الرياضة، خصوصاً أن «دولية فزاع» تمنح نقاطاً تصنيفية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، قال: «فكرة المشاركة بحد ذاتها مثلت حاجز رهبة، نظراً لقلة الفترة الزمنية التي مارست فيها اللعبة لثلاثة أشهر، إلا أن نجاحي في تخطي عقبة المباراة الأولى بفوزي على بطل الهند، كان حافزا معنويا شجعني على منافسة أبطال هذه الرياضة، وأنا عازم على تحقيق أكبر فائدة من مشاركتي الدولية الأولى بطموح مواصلة التألق في هذه الرياضة والسير قدماً نحو تحقيق حلم بلوغ العرس الأولمبي في 2024».

في 3 أشهر فقط بدأ الحليان ممارسة الريشة الطائرة في نادي دبي ثم انتقل سريعاً للمنافسة في بطولة فزاع الدولية حالياً.