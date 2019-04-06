شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقرر تكريم غوارديولا وكابيلو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتزامه تكريم المدربين الإسباني جوسيب جوارديولا والإيطالي فابيو كابيلو خلال المؤتمر العالمي لكرة القدم الذي سينظمه منتصف الشهر الجاري، وسيحضره مجموعة من كبار المدربين في العالم.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مدينة برشلونة الإسبانية خلال يومي 12 و13 أبريل الجاري. وبالإضافة إلى المدربين المذكورين، سيحضر المؤتمر أيضاً المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس انريكي، والحكم الإيطالي السابق بيرلويجي كولينا، والمدرب الإيطالي المتقاعد اريجو ساكي، والرئيس الأسبق لبرشلونة خوان لابورتا، وأخرون.
وسيكرم المؤتمر العالمي لكرة القدم تحت رعاية اتحاد الكرة الإسباني أيضاً اللاعب الصيني وو لي نجم نادي إسبانيول، وكلاوديو بونس مدرب منتخب إسبانيا لكرة الصالات للسيدات، ومؤسسة النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف، بالإضافة إلى جهات وأشخاص آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقرر تكريم غوارديولا وكابيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.