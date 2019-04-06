الامارات | سيتي في نزهة أمام برايتون بكأس إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي في نزهة أمام برايتون بكأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق مانشستر سيتي اليوم مواجهة غير متكافئة من الناحية النظرية ضد فريق برايتون في المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

في المقابل، ستجمع المواجهة الثانية غداً بين فريقي وولفرهامبتون وواتفورد اللذين يسعى كل منهما إلى إنهاء عقود من الفشل في هذه المسابقة. وتجرى المباراتان على استاد ويمبلي بالعاصمة لندن، وستقام عليه أيضاً المباراة الختامية 18 مايو.

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وتصب معظم الترشيحات في صالح مانشستر سيتي الذي يبدو كعملاق يواجه قزماً في ظل المستوى الهائل للفريق في الموسم الحالي، علماً بأنه يتطلع إلى الفوز بلقب هذه المسابقة ضمن أربعة ألقاب حددها كهدف أساسي لنفسه في الموسم الحالي.

وأحرز سيتي بالفعل أول هذه الألقاب وتوج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما يتصدر الفريق جدول مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول. كما يخوض الفريق بعد أيام قليلة فعاليات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يخوض برايتون المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وحقق الفوز في المرة الأولى، وكانت في 1983. كما يصارع برايتون من أجل ضمان الهروب من شبح الهبوط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر حالياً.