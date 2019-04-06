الامارات | علي الحوسني: لا أحد سعيداً بتعادل عجمان والشارقة سوى والدتي

شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحوسني: لا أحد سعيداً بتعادل عجمان والشارقة سوى والدتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد حارس عجمان، وشقيق حارس الشارقة، علي الحوسني، على أن «والدتهما هي أكثر السعداء بنتيجة التعادل السلبي، التي انتهت عليها مواجهة البرتقالي مع الملك، مساء أول من أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم».

وقال الحوسني، في تصريحات صحافية: «لا أعتقد أن أحداً سعيد بنتيجة التعادل سوى والدتي، التي لا تتمنى في أي مباراة تجمعني وشقيقي عادل أن يفوز أحد، هي تتمنى دوماً أن نخرج متعادلين، مهما كانت وضعية الفريقين في الدوري».

وأضاف: «الوالدة تعيش ضغوطاً نفسية كبيرة قبل أي مباراة تجمعني مع شقيقي، ولا تخرج من تلك الضغوط إلا حين تراني أنا وشقيقي نخرج من أرضية الملعب بلا أي إصابات، ونكون متعادلين في النتيجة».

وسبق للحارسين الشقيقين أن تواجها من قبل في أربع مناسبات، فاز الشارقة في مرتين، وتعادلا في مثلهما.

وأثنى حارس عجمان على الأداء الذي قدمه فريقه في مباراة الشارقة، مشدداً على أن البرتقالي كان قريباً من تحقيق الفوز، لولا التألق اللافت الذي كان عليه شقيقه عادل، والذي تصدى ببراعة لثلاث فرص مُحققة للتسجيل، على حد قوله.

وأوضح: «عجمان قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم من حيث الانضباط التكتيكي، وصناعة الفرص، وفي الإجمالي فإن الحصول على نقطة من المتصدر يعد نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، وأيضاً بالنسبة للشارقة ستخدمه في صراعه نحو حسم لقب الدوري».

ولفت حارس عجمان: «أتمنى أن يتوج الملك باللقب هذا الموسم من أجل شقيقي عادل، وكي نرى بطلاً جديداً للمسابقة، وأتصور أن الشارقة قطع نسبة 95%، لتحقيق هذا الحلم الذي تنتظره جماهيره منذ سنوات عدة».

من جانبه، أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن أداء فريقه أمام الملك يدعو إلى الفخر والسعادة، وتابع في المؤتمر الصحافي: «سعادتي الكبرى ليست للتعادل مع المتصدر، لكن للطريقة التي لعبنا بها، والانضباط التكتيكي العالي، الذي ظهرنا عليه طوال 90 دقيقة».

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وأشار: «لعبنا بكفاح واضح في هذه المواجهة تحديداً، لنعلو بشعار اللعب النظيف، ما كان يهمنا أن يكون الشارع الرياضي راضياً عن أداء عجمان، ونُعطي بصيصاً من الأمل لجميع الفرق بأن البطولة لاتزال في الملعب».

العنبري: النقطة مكسب لـ «الملك»

قال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن «نقطة مباراة عجمان مرضية بالنسبة له ومكسب، عطفاً على عدم ظهور اللاعبين بالمستوى الذي كان مأمولاً منهم».

وأضاف، في المؤتمر الصحافي: «عجمان كان أكثر تماسكاً، ولعب بروح قتالية عالية، نعرف أن كل المواجهات المتبقية لنا في الدوري ستكون أكثر صعوبة عن ما مضى من اللقاءات السابقة، فالحصول على نقطة من ملعب البرتقالي نتيجة إيجابية لنا، ونأمل أن تكون النتائج والمستوى في المباريات المقبلة أفضل مما كانت عليه».

وتابع: علينا أن ننظر للأمام، ولا نقف عند نتيجة أي مباراة، فالشارقة قدم مستوى كبيراً في المباراة الماضية أمام الجزيرة، وطبيعي أن يحدث تراجع في بعض المباريات.

الشارقة ينفي التفاوض مع أي لاعب أجنبي

نفى مدير شؤون الاحتراف، المتحدث الرسمي باسم شركة كرة القدم في نادي الشارقة، أحمد مبارك الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»، بشكل قاطع ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود مفاوضات مع أحد اللاعبين الأجانب للانضمام لصفوفه، مشدداً على أن الفريق في حالة استقرار كامل مع لاعبيه المحليين والأجانب.

وأوضح: «أستغرب نشر مثل هذه الأخبار، في مثل هذا التوقيت الحساس والحاسم بالنسبة للفريق، وهذ الخبر عار تماماً من الصحة».

منصور السندي - الشارقة