شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حسنية أغادير بـ«الأزرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهته أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بالزي الأزرق الاحتياطي. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق حسنية أغادير بعد غدٍ الأحد، في لقاء الذهاب بمدينة أغادير، بينما يخوض لقاء العودة في مصر يوم ١٤ إبريل الجاري.

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