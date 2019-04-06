شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يختتم استعدادات الأهلي لمواجهة صن داونز بمحاضرة بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، استعدادات الفريق لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بمحاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة.

Advertisements

وتناول لاعبو الأهلي وجبة العشاء منذ قليل، قبل التوجه إلى غرفهم للخلود إلى الراحة بعد الانتهاء من محاضرة الفيديو استعدادًا لمواجهة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة، على استاد لوكاس موريبي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة يقام في الثالث عشر من إبريل الجاري.