شكرا لقرائتكم كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا- رويترز | منذ 7 ساعات في 5 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 17:16

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن مانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أفضل فريق في العالم حاليا لكن ذلك لا يضمن فوزه بأربع بطولات هذا الموسم.



وتوج سيتي بالفعل بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية ويتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الممتاز وبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال كلوب للصحافيين "سيتي يبدو أفضل فريق في العالم. برشلونة عانى قليلا (أمام فياريال يوم الثلثاء الماضي) لكنه لا يزال في صدارة الدوري الإسباني ويؤدي مهمته بنجاح.

"يوفنتوس يبدو رائعا وحاسما في إيطاليا لكنك لا تدري حقا ما سيكون الوضع في دوري الأبطال في حال عدم قيادة كريستيانو رونالدو لفريقه الجديد إلى دور الثمانية،"سيتي يبدو أكثر استقرارا من الاخرين لكن ذلك لا يعني أنه سيفوز بكافة مبارياته".

وفي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على تتويج سيتي بكافة بطولات الموسم تراجعت احتمالية فوز ليفربول بأي من الدوري الممتاز ودوري الأبطال، ومع ذلك لا يتوقع المدرب الألماني أن يتراجع لاعبوه فيما تبقى من الموسم.