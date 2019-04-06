شكرا لقرائتكم العنصرية تدفع روز إلى إنهاء مسيرته الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 5 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 17:14

أكد الظهير الأيسر لنادي توتنهام ومنتخب إنكلترا داني روز أنه يتطلع قدماً لنهاية مسيرته، بسبب العنصرية المتزايدة في ملاعب كرة القدم، وضعف الإجراءات للحد منها.



وقال اللاعب البالغ 28 عاماً، الذي كان عرضة للهتافات العنصرية: «لقد ضقت ذرعاً. تتبقى لي خمس أو ست سنوات في كرة القدم، وأتطلع قدماً لكي أضعها خلفي نظراً لما نشهده حالياً».

وألقى مدافع توتنهام باللوم على المسؤولين في عالم اللعبة، لأنهم يقومون بفرض غرامة محدودة على الأندية أو الدول التي لا تستطيع التحكم بسلوك مشجعيها، قائلاً بهذا الصدد: «عندما لا نعاقب الدول سوى بغرامة توازي ما أنفقه خلال حفلة في لندن، ماذا يمكننا أن نأمل؟»، وأشار الى أن جهود مكافحة هذه الظاهرة هي مجرد «مهزلة».

وسجلت حوادث الهتافات العنصرية تزايداً في الأعوام الأخيرة في الملاعب الأوروبية، ما دفع رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين هذا الأسبوع الى إبداء «خجله» بسببها ومن تقليل المسؤولين من أهميتها.