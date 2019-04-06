شكرا لقرائتكم أليغري يتحدث عن «مؤشرات جيدة» لجاهزية رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 5 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 17:57

روما - أ ف ب - كشف مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري عن وجود «مؤشرات إيجابية» لمشاركة نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة المرتقبة ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور رُبع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.



ولم يشارك رونالدو مع فريق «السيدة العجوز» منذ تسجيله «هاتريك» في مرمى أتلتيكو مدريد في إياب ثُمن النهائي الشهر الماضي، قلب من خلاله تأخر فريقه ذهاباً صفر-2، الى فوز في الإياب (3-صفر). وأراح أليغري رونالدو في المباراة التالية محلياً ضد جنوى (خسرها يوفنتوس بثنائية نظيفة)، قبل أن يتعرض البرتغالي لإصابة عضلية خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد صربيا في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وقبل أقل من أسبوع على المباراة المقررة الأربعاء، أعرب أليغري عن ثقته بقدرة رونالدو على الحضور في ملعب «يوهان كرويف أرينا». وقال في مؤتمر صحافي عشية استضافة ميلان في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري: «ثمة مؤشرات جيدة لرونالدو قبل المباراة ضد أياكس».

وسيغيب رونالدو عن لقاء السبت ضد ميلان الرابع الذي يكافح لانتزاع بطاقة التأهل الى دوري الأبطال في الموسم المقبل، كما غاب عن مباراتي فريقه ضد إمبولي وكالياري.