شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه حسنية أغادير بـ الأزرق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر ارتداء الزمالك لقميصه الأزرق فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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ويتواجد الزمالك حاليا فى المغرب حيث وصل إلى مدينة أغادير فى الساعات الأولى من صباح الجمعة وخاض مرانه الأول فى السابعة من مساء اليوم استعدادا للمباراة على أن يقام لقاء العودة يوم 14 من الشهر الجارى بالسويس.

وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم:"محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".