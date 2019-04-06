شكرا لقرائتكم الأهلي يقسو على الشباب برباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن الأهلي مضيفه الشباب درسًا قاسيًا، وهزمه 4 - صفر، يوم الجمعة، في المرحلة السادسة والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 33 عن طريق محمد آل الفتيل، قبل أن يعزز البرازيلي دجانيني تافاريس تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، عاد دجانيني ليضيف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 53، ثم اختتم سلمان المؤشر مهرجان الأهداف لفريقه في الدقيقة 63.

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة خلف الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.