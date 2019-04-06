شكرا لقرائتكم فواز القرني: كنا 11 رجلاً في الملعب.. وتركيزنا على لوكوموتيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فواز القرني، حارس اتحاد جدة، أن الفوز الكبير على الباطن جاء بعد تركيز اللاعبين في الملعب وبدور الجمهور الكبير خلال المباراة، مضيفا بأنهم الآن بدأووا يفكرون في لقاء لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

وقال اقرني في تصريح لـ"العربية": كنا 11 رجلاً في الملعب، والجمهور كان أثر بشكل كبير في الفوز على الباطن، ولم نخطئ في المباراة كما فعلنا في مباراة كأس الملك.

وأضاف القرني: تفكيرنا الآن في مباراة لوكوموتيف في دوري أبطال آسيا، ولن نفكر في مباراة النصر إلا بعد الانتهاء من الاستحقاق الآسيوي.