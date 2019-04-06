شرطة أبوظبي تبحث تأمين مهرجان الظفرة البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحثت شرطة أبوظبي الاستعدادات لتأمين فعاليات الدورة ال11 لمهرجان الظفرة البحري والتي تنطلق في 11 أبريل الجاري، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين.

وأوضح العقيد سالم عاضة البقمي، نائب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة لشؤون المراكز، أن المديرية شكلت لجنة لتوفير الإجراءات الأمنية الخاصة بالمهرجان، وتأمين حركة المرور على الشوارع المؤدية إلى موقعه، والمخيم الخاص بالفعالية، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة كافة، بمشاركة الجهات الشرطية المعنية.

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وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في الفعاليات، تجسيداً لأهدافها الاستراتيجية في تحقيق أقصى سبل السلامة العامة، وتوفير الأمن للجميع، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يستهدف الطفل وكل أفراد العائلة، يشهد حضوراً مكثفاً من المهتمين بالسباقات والمغامرات ومحبي الرياضات البحرية.

وأشار إلى استعداد المديرية لاستقبال استفسارات الجمهور والترحيب بمقترحاتهم وآرائهم الخاصة بالمشاركة الشرطية وأهميتها، من خلال الاتصال المباشر وتبادل المعلومات، وناشدهم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة.

كما حث أولياء الأمور على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في مواقع السباحة.