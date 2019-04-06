شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تبحث تأمين مهرجان الظفرة البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
بحثت شرطة أبوظبي الاستعدادات لتأمين فعاليات الدورة ال11 لمهرجان الظفرة البحري والتي تنطلق في 11 أبريل الجاري، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين.
وأوضح العقيد سالم عاضة البقمي، نائب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة لشؤون المراكز، أن المديرية شكلت لجنة لتوفير الإجراءات الأمنية الخاصة بالمهرجان، وتأمين حركة المرور على الشوارع المؤدية إلى موقعه، والمخيم الخاص بالفعالية، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة كافة، بمشاركة الجهات الشرطية المعنية.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في الفعاليات، تجسيداً لأهدافها الاستراتيجية في تحقيق أقصى سبل السلامة العامة، وتوفير الأمن للجميع، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يستهدف الطفل وكل أفراد العائلة، يشهد حضوراً مكثفاً من المهتمين بالسباقات والمغامرات ومحبي الرياضات البحرية.
وأشار إلى استعداد المديرية لاستقبال استفسارات الجمهور والترحيب بمقترحاتهم وآرائهم الخاصة بالمشاركة الشرطية وأهميتها، من خلال الاتصال المباشر وتبادل المعلومات، وناشدهم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة.
كما حث أولياء الأمور على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في مواقع السباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تبحث تأمين مهرجان الظفرة البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.