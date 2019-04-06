بني ياس يكسب «الصقور» والمركز الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

صعد فريق بني ياس إلى المركز الخامس بديلاً للوحدة بعد فوزه على فريق الإمارات 3-2، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، مقابل 12 نقطة ل«الصقور» صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير.

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وضع أورتيجا بني ياس في المقدمة بالدقيقة 17،مستغلا غياب التغطية الدفاعية، وحصل عبدالله موسى على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بسبب الاحتجاج على الحكم عادل النقبي، وتضاعفت مشكلات «الصقور» في الدقيقة 32 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف نفذها بيدرو في المرمى (33) ليؤكد تفوق السماوي بهدف ثان، واستغل التونسي صابر خليفة هفوة المدافع روبسون الذي حاول مراوغته فخطف الكرة منه وسددها قوية في الشباك مقلصا الفارق في الدقيقة 42، وتمكن ماركوس من معادلة النتيجة 2-2 في الدقيقة 45.

وخسر الإمارات مع بداية الشوط الثاني جهود عبدالله موسى حيث أقصي بالورقة الحمراء بعد تدخل عنيف على حبوش صالح لاعب بني ياس.

وأضاف القائد يوسف جابر برأسه هدفا للسماوي في الدقيقة 64 ، ودفع المدرب جلال قادري بورقة سعيد سالم على حساب شيخ دياباتي في الدقيقة 79، وشارك الشامسي وأحمد مال الله وأحمد شحده في بني ياس على حساب جورج والنوبي وأورتيجا دون تغيير في النتيجة.