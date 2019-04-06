شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: F3 حصل على نتائج جيدة بفضل فريق العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، أنه بفضل فريق العمل والتدريب والتصميم، حصل فريق F3 الذي يقوده، على نتائج رائعة في بطولة الألعاب الحكومية التي انطلقت الخميس وتختتم اليوم على شاطئ «كايت» في دبي.

وقال سموه: «شكراً جزيلاً لأعضاء فريقي ولكل المشاهدين الذين هتفوا لنا في الأمس».

وكان فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجح في التأهل أول أمس، إلى المرحلة النهائية لبطولة الألعاب الحكومية، متصدراً الجولة الأولى لمنافسات اليوم الأول لفرق الرجال، بعدما سجل أعضاؤه 155.77 نقطة، فيما حل فريق شرطة الفجيرة ثانياً .

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،أمس فعاليات اليوم الثالث الذي شهد تأهل فريقي شرطة أبوظبي، وشرطة دبي إلى المرحلة النهائية في ختام الجولة الثالثة للرجال لينضما إلى فرق F3، وشرطة الفجيرة، وجهاز أمن الدولة بدبي، ووزارة التربية والتعليم في التصفيات النهائية التي تقام اليوم السبت.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته على رفع معنويات الفرق المشاركة للمنافسة على تحقيق اللقب، مذكرا إياهم بالأهداف النبيلة لهذه المبادرة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تتجسد في ترسيخ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين الفرق الحكومية.

وشهد اليوم الثالث من بطولة الألعاب الحكومية ختام الجولة الثالثة لتصفيات فرق الرجال، وتأهُل فريقين جديدين إلى المرحلة النهائية. ونجح فريق شرطة أبوظبي في تصدر هذه الجولة مسجلا أعضاءه 125.75 بينما حل فريق شرطة دبي في المركز الثاني.

وعلى صعيد فرق السيدات، نجحت فرق F3، ووزارة التربية والتعليم، ودبي للسياحة، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي في حجز موقعها في النهائي والمنافسة ضمن تحدي «البارجة» الأصعب.

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ونجح فريق جهاز أمن الدولة بدبي، في تصدر الجولة الثانية من منافسات اليوم الأول لفرق الرجال مسجلاً 98.28 نقطة، ليتأهل إلى المرحلة النهائية صحبة فريق وزارة التربية والتعليم الذي حل ثانياً.

منافسة حامية

وشهدت جولات اليوم الأول لفرق الرجال منافسة حامية بين عدة فرق حكومية محلية واتحادية، فيما قدمت الفرق المتنافسة نموذجاً رائعاً من العمل الجماعي د، وظهر فريق F3 حامل اللقب بصورة رائعة؛ نظراً للقدرات البدنية والذهنية الفائقة للاعبيه .

ووسط حضور جماهيري لافت، نجح فريق F3 في تجاوز جميع التحديات بما فيها السلم البشري، فضلاً عن تسجيل عدد من النقاط الإضافية، كما أبلى فريق شرطة الفجيرة بلاء حسناً وأبدى أعضاؤه تصميماً كبيراً على العبور إلى المرحلة النهائية، وشكلوا نداً قوياً لفريق F3.

ونجح فريق جهاز أمن الدولة بدبي في تخطي عدد من التحديات المهمة، بفضل التركيز والانسجام بين أعضائه، مما أهله لتصدر هذه الجولة، بينما أثبت فريق وزارة التربية والتعليم أنه قادم بقوة للمنافسة هذا العام، بعد تأهله للمرة الثانية إلى التصفيات النهائية.

جوائز قيمة

يذكر أن المرحلة النهائية لبطولة الألعاب الحكومية ستقام مساء اليوم، حيث يطمح 12 فريقاً للسيدات والرجال إلى تخطي تحدي البارجة والظفر باللقب.

وسيحصل أصحاب المركز الأول من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق، وأصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.