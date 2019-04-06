«كلاسيكو» ألماني مثير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضرب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» موعدا مع الإثارة والمتعة اليوم السبت، عندما يلتقي فريقا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في مباراة كلاسيكو جديدة ستشعل أكثر صراع الفريقين على لقب المسابقة،نظرا للفارق الهزيل بين الفريقين وتأثير المباراة على حسم لقب الدوري فيما بينهما. ويتصدر دورتموند جدول البوندسليجا حاليا برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام بايرن صاحب المركز الثاني.
وطلب أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونيخ من لاعبي الفريق بتقديم الأفضل وبذل قصارى الجهد، وقال:«لن تكون هناك أعذار... علينا تقديم الأفضل أمام دورتموند».
وقال ليون جوريتزكا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ: «إنها المباراة الأكثر إثارة في الموسم، كل ألمانيا بانتظارها».
وشدد هوينيس على أهمية مباراة اليوم قائلا: «لا أتخيل أبدا الهزيمة. علينا الفوز، ولا بديل عن ذلك». كذلك يتطلع بايرن ميونيخ إلى الثأر لهزيمته أمام غريمه دورتموند 2 - 3 خلال النصف الأول من الموسم.
وقال هوينيس: «إن لم نحقق الفوز، سأظل أهدف إلى أن نكون أبطال ألمانيا، لكننا سنبدو وكأننا لم نحصد الكثير، لأننا خسرنا أيضا المباراة الأولى، فريقنا يجب أن يستعرض رغبته في التتويج من خلال الفوز على دورتموند».
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