الإمارات تواجه قيرغيزستان لحسم التأهل للمونديال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز المنتخب الوطني لهوكي الجليد على نظيره المنتخب التايلاندي بنتيجة 8-2 أمس الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث»، ويتأهب لملاقاة نظيره قيرغيزستان في الثامنة من مساء اليوم في مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، وتمثل ختام منافسات التصفيات التي استضافتها أبوظبي منذ الأحد الماضي في ملعب مدينة زايد الرياضية، حيث ستكشف عن المنتخب المتأهل لكأس العالم.

وقد ظهر منتخبا الإمارات وقيرغيزستان المتساويان في الرصيد ب12 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة من 4 مباريات، بمستوى فني مرتفع، وقدما عروضاً قوية أمام المنتخبات الأخرى، ما يجعل المواجهة الأخيرة بينهما مصيرية للطرفين، وتحمل كل الاحتمالات، خاصةً مع تقارب المستوى الفني للفريقين، مع تفوق ملحوظ للاعبي الإمارات من حيث التنوع في اللعب وخبرة اللاعبين، الذين أثبتوا أنهم جاهزون لخوض التصفيات من خلال النتائج المميزة.

Advertisements

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره المنتخب التايلاندي في المباراة التي حضرها الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ مبارك بن محمد بن مبارك آل نهيان، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وحقق فيها المنتخب فوزاً ساحقاً بنتيجة 8-2، قضى به على الطموح التايلاندي في التأهل لكأس العالم.

وتفوق منتخبنا في الأشواط الثلاثة 4-1، 3-1، 1-0، وبعد انتهاء المباراة سلم الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، جائزة أفضل لاعب في منتخب الإمارات لمحمد الظاهري، وجائزة أفضل لاعب في المنتخب التايلاندي، واختتمت المباراة بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

ووجه اللاعب عمر الشامسي، الدعوة للجماهير لمؤازرتهم في مباراة اليوم مع قيرغيزستان، ويسبق مواجهة الإمارات مع قيرغيزستان مباراتا تحصيل حاصل وخارج حسابات التأهل، حيث يواجه الكويت تايلاند في الثانية عشرة ظهراً وهونج كونج مع البوسنة الهرسك.