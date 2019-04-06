إثارة متواصلة في دولية فزاع للريشة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم منافساتها المثيرة، وفي يومها الرابع برزت الفرق الأقوى وتفوقت في أغلب المباريات التي لعبتها، وقد كان المنتخب الصيني هو الأبرز وتنافس معه على المقدمة، منتخبات إندونيسيا وفرنسا واليابان، وقد حمل كافة المواجهات إثارة كبيرة في سبيل التأهل للنهائي.

أعرب حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، عن فخره بأصحاب الهمم وما أثبتته بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم من نجاح عاماً بعد عام في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين والدول، والتي باتت تشكل منصة قارية لرفع روح المنافسة والتحدي لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وتحدث عن منطلق المسؤولية الكبيرة والدور المنوط في هيئة تنمية المجتمع لتذليل العقبات ومد الجسور، في سبيل تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لتوسيع بطولات فزاع وإضافة فئات جديدة من أصحاب الهمم وما يتطلبه ذلك من توسيع اللجان لتصنيف اللاعبين بشكل دقيق، وبالتالي الارتقاء بالبطولة إلى معايير تنافسية عالمية.

الأوغندية ريتا

وبرز في البطولة اللاعبة الأوغندية ريتا اسيمو «27 عاماً» ولها قصة مؤثرة؛ إذ تعرضت لإطلاق ناري خلال مشاجرات في بلدتها ولم يكن لها فيها من ناقة ولا جمل، ولكن شاءت الأقدار أن تصيب الطلقة ذراع ريتا وتبتر.

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وعن ذلك قالت: «عشت أياماً عصيبة وأنا تلك التي تستخدم يمينها في كل شيء وبت أخجل من أن يراني رفاقي بشكلي الجديد وغالباً ما أرتدي أكماماً طويلة لتجنب نظر البعض ليدي».

ومرت أيام طويلة وهي في كآبة وعزلة عن الآخرين، حتى التقت مدربة من مدرستها الثانوية والتي عرفتها على الريشة الطائرة وساندتها خطوة بخطوة لتصل إلى مرحلة جديدة كلياً مرحلة الافتتان بلعبة الريشة الطائرة التي أخرجتها من ظلمتها إلى فجر جديد مفعم بالطاقة وحب الحياة والحماس للإنجاز والعطاء.

وأكدت أن بطولة فزاع تعد فرصة رائعة ، هي بمثابة الانطلاقة الأولى في رحلتها، وقد ذكرت أنها منبهرة بجمال دبي وعمرانها وبالبطولة وتنظيمها، مؤكدة أنها ستكون أول المشاركات دائماً في بطولة فزاع للريشة الطائرة في كل سنة.

قصة تطوع

أما عمران البقيش أو «بوسالم» كما يناديه أغلب المتطوعين وهو أقدم متطوع مع أصحاب الهمم، وقد شارك في بطولات فزاع الدولية منذ بداياتها، فقد عاهد «بوسالم» نفسه منذ العام 1988، على مساندة أصحاب الهمم أينما كانوا وبشتى الطرق، وقد بدأ كمساعد مدرب بعد دخوله لدورات تدريبية عديدة في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم ومساعدتهم ومن ثم انضم لدورة تدريبية كمدرب للعبة الريشة الطائرة، وأصبح مدرباً لها فيما بعد، كما أنه هاوٍ للتصوير وقد جعل ذلك سبيلاً لتسليط الضوء على أصحاب الهمم وإنجازاتهم وإبداعهم في كافة الرياضات وذلك بمشاركته في بطولات أصحاب الهمم كمصور ومدرب محلياً ودولياً، وقد بدأ التعاون مع بطولات فزاع الدولية كعضو في لجنة العلاقات العامة ومن ثم كمصور واستمر معهم حتى يومنا الحالي.