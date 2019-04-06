انطلاق بطولة العالم للرالي كروس في ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع هدير المحركات في حلبة مرسى ياس معلناً انطلاق المتعة والحماس مع بدء بطولة العالم للرالي كروس 2019 التي تقام في منطقة الشرق الأوسط أول مرة منذ تاريخ البطولة.

ويشهد جزء من مسار حلبة مرسى ياس الذي صمم خصيصاً لاستضافة بطولة العالم للرالي كروس وبمسافة 1.2كم مشاركة سيارات تتمتع بمحركات سعة لترين مزودة بشاحن توربيني يمنحها قدره تصل إلى 600 حصان تنتقل إلى جميع العجلات، وتتسارع من الثبات إلى 100كم/س خلال 1.9 ثانية، أي إنها أسرع من سيارات الفورمولا1.

وحمل سباق أمس الذي شهد بدء سباق التجارب الحرة والتجارب التأهيلية (المرحلة الأولى والثانية) عنواناً للمتعة مبشراً بمنافسات محتدمة تمتع الآلاف من الجماهير المتواجدة على المدرج الشمالي من حلبة مرسى ياس.

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وتُقدم سباقات الرالي كروس تجربة حافلة بالمتعة والتشويق، إذ يخوض نخبة من السائقين الموهوبين سباقات قصيرة الزمن لا تتوقف بها الإثارة على مسار الحلبة ذات المنعطفات الحادة ما يضفي مزيداً من المتعة وخصوصاً عندما تتلامس السيارات مع بعضها البعض بحثاً عن النقاط التي تضاف إلى غلة السائقين وتضمن تقدمهم في الترتيب العام للبطولة.

وتتواصل المنافسات على حلبة مرسى ياس، إذ تقام السباقات التأهيلية الثالثة والرابعة لبطولة العالم للرالي كروس، وسينافس السائقون المؤهلون في المرحلة نصف النهائية لتسدل ستارها في أبوظبي بالسباق النهائي.

ويشهد سباق نصف النهائي تنافس ستة سائقين في ثلاثة صفوف على خط الانطلاق في كل من سباقات التصنيف المتوسطة التي تتكون كل منها من ست لفات، ويتأهل 12 سائقاً إلى سباقي نصف النهائي، ليتأهل بعد ذلك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى السباق النهائي.