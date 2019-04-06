شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يهزم مسافي ويعتلي صدارة الهواة مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي، ونزار جعفر

اعتلى العروبة صدارة دوري الدرجة الأولى مؤقتاً، عقب فوزه على ضيفه مسافي 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب العروبة ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر لدوري الهواة.

وسجل خليل نصيب لأصحاب الأرض هدفين في الدقيقتين 5 و63، والغاني كاريكاري في الدقيقة 27، فيما أحرز عبدالله راشد هدف مسافي الوحيد عند الدقيقة 30. وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول في انتظار ما ستسفر عنه مباريات اليوم، فيما بقي مسافي بنقاطه ال 22 السابقة، وأدار المباراة الحكم محمد عبيد خادم.

على ملعبه تغلب حتا على ضيفه الذيد 2-1، وسجل للإعصار الحتاوي، البرازيلي جيلمار في الدقيقة 48، ومواطنه لوان سانتوس في الدقيقة 78، فيما أحرز البرازيلي أليكسندر هدف الذيد الوحيد في الدقيقة 52، وبهذا الفوز يرفع حتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، ويبقى الذيد عند نقاطه ال 12 السابقة، وأدار المباراة الحكم خالد الملا.

كما كان الفوز أيضاً من نصيب التعاون على حساب ضيفه العربي 5-2، وسجل للتعاون التونسي محمد بن حمودة ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 36 و45 و75، وعبدالله الغافري في الدقيقة 66، وفهد مبارك في الدقيقة 80، فيما أحرز هدفي العربي الروماني ميهاي كوستيا في الدقيقة 7، وشهاب الحربي في الدقيقة 61. وبهذا الفوز يرفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة، ويبقى العربي بنقاطه ال 16، وأدار المباراة الحكم ناصر العلي.

وتختتم الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الحمرية وخورفكان في السادسة إلا عشر دقائق، ومصفوت ودبا الحصن في السادسة إلا ربعاً.

وتتجه الأنظار إلى ملعب الحمرية، حيث تقام مباراة قمة بين العنابي وخورفكان، وهي موقعة من العيار الثقيل توافرت لها كل الأسباب التي تجعل منها مقابلة ساخنة ومثيرة وقوية، فالفريقان مرشحان للصعود ويتنافسان على المركزين الأول والثاني، والفوز في لقاء اليوم يعزز حظوظهما أكثر، ويدخل العنابي المواجهة برصيد 28 نقطة، وكان حقق الفوز على الذيد بهدفين لواحد في الجولة الأخيرة، متجاوزاً خسارته من الحصن ويتطلع إلى تخطي خورفكان والوصول إلى 31 نقطة. وتعد المباراة من جهة أخرى ثأرية للحمرية؛ لأنه خسر من خورفكان في الدور الأول، وهو يراها فرصة ليؤكد قدرته على هزيمة منافسيه المباشرين، فالحمرية حتى الآن لم يفز على أي منافس مباشر. ويخوض المضيف الجولة بصفوف مكتملة ويمتلك المدرب سليمان البلوشي خيارات كثيرة في كل الخطوط وخاصة الهجوم، في ظل وجود محمد ناصر هداف المواطنين برصيد ستة أهداف، وعلي يعقوب والبرازيلي ماركوس، إلى جانب الجناح العماني المطروشي، والبحريني أحمد جلال، وعناصر أخرى، كما يمتلك خيارات متعددة في الوسط وفي الدفاع.

وعلى صعيد خورفكان صاحب ال 29 نقطة، فهو يفكر في المباراة من أكثر من زاوية، حيث يراها فرصة للتعويض بعد الخسارة من مسافي، وهي مباراة مع منافس مباشر، وأيضاً مع فريق فاز عليه في الدور الأول ويريد تكرار السيناريو ويرغب أيضاً في إيقاف مطارده المباشر، ولذلك يبدو مهتماً باللقاء ومركزاً عليه، ورفع شعار الفوز وليس سواه.

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وفرض خورفكان نفسه كمرشح أول للصعود وأثبت أنه فريق قوي وقادر على تحقيق أهدافه، ولم تغير الخسارة من مسافي الوضع، فهو مازال المرشح الأول للصعود لكنه في حال خسر اليوم فقد يتغير وضعه.

وإذا كان الحمرية يمتلك أوارقاً رابحة فمنافسه أيضاً لديه أوراقه، فالبرازيلي ردوريجو هداف الفريق بستة أهداف يعتبر أهم لاعب في الفرقة الخضراء، إلى جانب عادل صقر أحد مفاتيح اللعب والعناصر المؤثرة في الفريق، وعبد القادر قمبر البديل الناجح الذي صنع الفرق في أكثر من مباراة، بعد مشاركته في الحصة الثانية، وهناك لاعبون شباب وعناصر صاحبة خبرة في الفريق على غرار سيف محمد، وعبد العزيز إسماعيل، ومايد المسماري وغيرهم.

وبملعب مصفوت يستضيف القناصة فريق دبا الحصن في مباراة تبدو مهمة أكثر للضيوف؛ لان مصفوت خارج حسابات الصعود ويخوض لقاء اليوم وبقية مبارياته في الدوري لتحسين الترتيب فقط، أما دبا الحصن فمازال عملياً لم يفقد فرصة الصعود ولديه 22 نقطة، وسيحاول فريق المدرب بدر طبيب، العودة إلى الواجهة بالفوز على دبا الحصن، وهو كان خسر من العربي في الجولة الأخيرة.

وقد يستفيد مصفوت من طريقة لعب منافسه، فدبا الحصن سيلعب بطريقة مفتوحة بغرض تحقيق الفوز، فيما سيعتمد المضيف على الهجمات المرتدة .

أما فريق المدرب فتحي سليم، فقد خسر بنتيجة كبيرة في الجولة الماضية على يد حتا، ويرغب في العودة إلى سكة الفوز من جديد ورفع رصيده إلى 25 نقطة.

من جهته، قال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن فريقه جاهز لمباراة اليوم ويرغب في الفوز، موضحاً: «كسبنا الذيد في آخر جولة ونتطلع للفوز. اليوم نواجه فريقاً قوياً يدخل اللقاء بنفس الطموحات، والمباراة ستكون صعبة بكل تأكيد».

وأضاف: «لكن لدينا ثقة في لاعبينا وفريقنا والجهاز الفني، ونأمل أن يوفق اللاعبون في تحقيق الهدف».

وعن ماركوس تمنى أن يسجل اليوم، لافتاً إلى أنه عاد، لكنه بحاجة إلى التسجيل ليرفع معنوياته ويقدم الأفضل في الجولات المقبلة. وتوقع الشامسي أن يستمر الصراع بين الفرق الأربعة حتى آخر جولة، مبيناً أن المواجهات المباشرة ستكون حاسمة، لافتاً إلى أن فريقه سيلتقي خورفكان والعروبة وحتا، واقترح الشامسي إقامة مباراة فاصلة حال تساوي فريقين في النقاط لتحديد الصاعد. وتمنى رئيس مجلس إدارة العنابي أن يكون فريقه أول الصاعدين.