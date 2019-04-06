شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم دبا الفجيرة ويصعب مهمة بقائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
فاز شباب الأهلي على دبا الفجيرة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس في ملعب استاد العوير في الجولة التاسعة عشرة من الدوري وتابعها من المدرجات 610 متفرجين.
ورفع فريق «الفرسان» رصيده إلى 38 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب متساويا مع العين بالرصيد نفسه، لكن أفضلية المواجهات المباشرة منحت «الفرسان» الوصافة، بينما تجمد دبا في 8 نقاط وواصل مكوثه في مؤخرة الترتيب وزاد وضعه صعوبة في البقاء.
في الدقيقة 35 منح دياز شباب الأهلي هدف التقدم بتسديدة من على حدود المنطقة استقرت في شباك دبا الحصن، ومالت الكفة لشباب الأهلي، وتمكن دبا الفجيرة من التعادل برأسية اللاعب الأردني يوسف الرواشدة من عرضية ياسين البخيت أخطأ ماجد ناصر في إمساكها (43)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
ومع بداية الشوط الثاني أعاد المدافع وليد عباس التقدم لشباب الأهلي عندما استثمر خطأ دفاعيا وهو في مواجهة المرمى وأودع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني (50)، بعدها عزز أحمد خليل التقدم بتسجيل الهدف من ضربة حرة مباشرة استقرت على يسار الحارس (56).
وألغى الحكم هدفا سجله لدبا دا سيلفا بعدما أكدت تقنية الفار تسلل ياسين البخيت، ليستمر تقدم أصحاب الأرض 3-1.
وفي الدقيقة 83 طرد الحكم لاعب دبا الفجيرة أحمد إبراهيم ليفتقد فريقه جهوده، ولم ينجح فريق «النواخذة» في تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، ويهدر أحمد خليل هدفا وهو منفرد حيث سدد بغرابة أعلى العارضة، لتنتهي بفوز شباب الأهلي 3-1 رابحا النقاط والتقدم خطوة جديدة إلى مرتبة أعلى في الترتيب.
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