شباب الأهلي يطمئن على مستقبله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطمأن شباب الأهلي على مستقبله بعد فوزه بلقب دوري تحت 14 سنة لكرة القدم (أ)، قبل ختام البطولة بجولتين، وتحقيقه العديد من الأرقام القياسية الخاصة. ويأتي فوز فريق 14 سنة مكملاً لتتويج فريق 13 سنة بلقب الدوري في منتصف مارس/‏آذار الماضي، وقبل نهاية البطولة بعدة جولات.

وجاء تتويج فريق تحت 14 سنة، بعد فوزه على نادي اتحاد كلباء 3-0، في المرحلة 20، ليعزز صدارته للدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الثاني.

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وسجل مهاجمو شباب الأهلي 85 هدفاً، ودخل شباك الفريق 12 هدفاً، محققاً فارقاً يبلغ 73 هدفاً( له وعليه)، وسجل مهاجمه غيث بدر سهيل 26 هدفاً، وهذه إحصاءات رائعة تدل على مدى قوة فريق الأشبال ل«الفرسان» الذي يقوده المدرب صلاح مرهون، والحاصل على رخصة (البرو) في مجال التدريب.

وللدلالة على مدى أهمية الأرقام للفريق، فإن النصر الثاني سجل مهاجموه 67 هدفاً، ودخل مرماه 30 هدفاً، وحقق فارق 37 هدفاً. وتضم قائمة الجهازين الإداري والفني الدكتور موسى عباس، مدير الأكاديمية، ويوسف مراد، نائب المدير، وجان فان وينكل، المدير الفني لقطاع الناشئين، إلى جانب عباس يوسف، مدير الوحدة الإدارية، وعنتر مرزوق مساعد المدير الفني للقطاع، ورضا السلاوي المعد البدني، ونصر شوقي سكرتير عام الأكاديمية، وعصام لطيف سكرتير القطاع، وسلاح عبدالله مشرف القطاع، وسعيد جمعة الإداري، وصلاح مرهون المدرب، ومحمد مال الله مساعد المدرب، وداوود صالح، مدرب الحراس، وياسر عز الدين اختصاصي العلاج، ومحمد ياسين عامل المهمات.

أما قائمة اللاعبين فتضم تركي سيف، وخالد محمد، وعلي عبدالله، وعبدالله علي كيدي، وعيسى حسن، وسعيد علي البدواوي، ومايد حسن درويش، وعبدالله سعيد، وحامد محمد، وعبدالله حسن، وسيعد محمد، ومحمد عبيد، ومحمد علي محمد، وعبد العزيز صالح، وحسن علي الحمادي، ومحمد حامد، وناصر جمعة، ووحيد علي، وجاسم جمعة، وزايد أحمد، وغيث بدر، وزايد جاسم، وماجد المهيري، ومحمد جوهر، وحمد عارف، وحمد محمد مال الله، وحمد حميد صالح، وحسن محمد، وراشد عزير، وخليفة ناصر.