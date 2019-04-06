شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في تمهيدي كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
تشهد ساحة الدور الأول من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في السابعة والربع من مساء اليوم 3 مباريات حاسمة ومهمة تحدد مصير الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وتلعب جميع المباريات في مختلف المجموعات في توقيت واحد نظراً لأهميتها وتأثيرها في حسبة التأهل.
ويحل دبا الحصن متصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ضيفا على الظفرة صاحب النقطة الواحدة الذي لا يملك سوى خيار الفوز في مباراة اليوم، أما دبا الحصن فقد لا يتأثر بالخسارة وسيكون ضمن حسبة المتأهلين كأفضل الثوالث ولكن حسب نتائج مباريات المجموعتين الثانية والثالثة.
وفي المجموعة الثالثة، يلتقي البطائح الذي لا يملك أي نقطة مع شباب الأهلي متصدر المجموعة الثالثة مع اتحاد كلباء برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتجمع مباراة المجموعة الثانية بين فريقي النصر وضيفه خورفكان وكلاهما لديه 3 نقاط، لذلك فإن تعادلهما سيطيح بحظوظ أي فريق من المجموعتين الأولى والثالثة من الدخول في حسبة التأهل عبر بوابة أفضل الثوالث التي ستحسم للمجموعة الثانية، وبالتالي سيكون مصير جميع الفرق معلقاً بصافرة النهاية للمباريات الثلاث في مسك ختام الدور التمهيدي من بطولة الكأس.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مباريات في تمهيدي كأس الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.