3 مباريات في تمهيدي كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تشهد ساحة الدور الأول من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في السابعة والربع من مساء اليوم 3 مباريات حاسمة ومهمة تحدد مصير الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وتلعب جميع المباريات في مختلف المجموعات في توقيت واحد نظراً لأهميتها وتأثيرها في حسبة التأهل.

ويحل دبا الحصن متصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ضيفا على الظفرة صاحب النقطة الواحدة الذي لا يملك سوى خيار الفوز في مباراة اليوم، أما دبا الحصن فقد لا يتأثر بالخسارة وسيكون ضمن حسبة المتأهلين كأفضل الثوالث ولكن حسب نتائج مباريات المجموعتين الثانية والثالثة.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي البطائح الذي لا يملك أي نقطة مع شباب الأهلي متصدر المجموعة الثالثة مع اتحاد كلباء برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتجمع مباراة المجموعة الثانية بين فريقي النصر وضيفه خورفكان وكلاهما لديه 3 نقاط، لذلك فإن تعادلهما سيطيح بحظوظ أي فريق من المجموعتين الأولى والثالثة من الدخول في حسبة التأهل عبر بوابة أفضل الثوالث التي ستحسم للمجموعة الثانية، وبالتالي سيكون مصير جميع الفرق معلقاً بصافرة النهاية للمباريات الثلاث في مسك ختام الدور التمهيدي من بطولة الكأس.