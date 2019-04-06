سباق كأس رئيس الدولة للمحامل الشراعية ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، ينظم النادي اليوم سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، في مياه الخليج العربي، بمشاركة متوقعة لنحو 80 محملاً مسجلة على متنها نحو 1600 بحار ونوخذة، يتوج الفائزون منهم في منصة التتويج في القرية التراثية بكاسر الأمواج قبالة كورنيش أبوظبي الذي شهد اليوم الجمعة، عرضاً بحرياً للمحامل التراثية.

وأوضح أحمد مانع المهيري رئيس قسم السباقات البحرية، أن أيام التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من جانب البحارة حيث بلغ عدد المحامل المشاركة نحو 80 محملاً على متنها نحو 1600 بحار ونوخذة من جميع أنحاء الدولة، سيخوضون تحدياً حقيقياً لاجتياز مسافة السباق التي تبلغ 20 ميلاً بحرياً، مبيناً أنه سبق السباق أمس عرض بحري للمحامل التراثية قبالة منصة التتويج في القرية التراثية التي ستحتضن السوق المجتمعي المقام على هامش السباق لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات والشروط من أهم أسباب نجاح السباق الذي يحرص النادي على إتمامه بأعلى درجات السلامة للجميع، إذ يقوم من أجل ذلك بالعمل والتعاون مع عدة جهات من بينها مركز الأرصاد الجوية والشرطة البحرية وخفر السواحل وغيرها. ونوه المهيري بأن السباق يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الرئيسي للرياضات التراثية، وقال: «نحن نقتدي بتوجيهات سموه السامية بضرورة المحافظة على الرياضات البحرية والسباقات، ونسعى لترسيخ تقاليدها في نفوس الأجيال الجديدة وتعريفها بأنواع التراث الوطني للمحافظة على الهوية الوطنية».

كما ثمَّن جهود وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التي أسهمت في زيادة عدد المشاركين والإقبال الكبير على السباقات وانتظامها، ضمن مواسم بحرية متواصلة، مؤكداً أن دعم سموه واهتمامه الشخصي كان وما زال وراء تطوير السباقات وانخراط قطاع الشباب البحارة فيها.

وكانت أعمال التسجيل قد تواصلت على مدى الأيام القليلة الماضية للمشاركة في السباق الذي ينظمه قسم السباقات البحرية في النادي لإحياء التراث البحري وفنونه وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة العريقة التي باتت تشكل أهمية للنواخذة والبحارة وملاك القوارب من المواطنين في كل أرجاء الدولة، بما تفتحه مثل هذه السباقات أمامهم من فرص وآفاق لمشاركة جيل الشباب في هذه الرياضة الموروثة.