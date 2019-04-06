مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تنطلق صباح اليوم فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2019 الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

يشهد مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربية الأصيلة، إقامة 378 شوطاً منها 132 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و246 شوطاً لهجن أبناء القبائل، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً في سن اللقايا ومثلها في سن الإيذاع بالإضافة إلى 30 شوطاً في سن الثنايا و38 شوطاً لسن الذلل والزمول، وستتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 80 شوطاً، و50 شوطاً في سن اللقايا، و42 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً في سن الثنايا، و40 شوطاً للذلل والزمول.

ووضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وفي المقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة ورمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز اثنان للأشواط المفتوحة ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

17 كأساً و17 بندقية

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أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً و17 بندقية بالإضافة إلى خنجرين وثلاثة شدادات بينما ستكون هناك ثلاثة سيوف لهجن أبناء القبائل وسيفا الإمارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وستطرح من خلال المهرجان 296 سيارة كجوائز للفائزين في أشواط السيارات.

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن اكتمال كافة التحضيرات والترتيبات للمهرجان الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى ال18 من إبريل الجاري، وقال إن المهرجان سيشهد إقامة أكثر من 378 شوطاً من سن الحقاقة وحتى سن الحول والزمول، وأبان المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن التنافس في المهرجان سيكون على 44 رمزاً.

ختام موسم ساخن

وتوقع علي سعيد بن سرود أن يشهد مهرجان ختامي المرموم تنافساً محموماً بين أهل الهجن العربية الأصيلة بحثاً عن حصد الناموس والإنجاز في ختامي الختاميات مضيفاً: «يأتي المهرجان في ختام موسم ساخن من مواسم سباقات الهجن، لذا أتوقع أن يكون المستوى من خلاله أكثر من متميز وسيشهد تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة التي نعلم تماماً أنها أكملت تحضيراتها لهذا المحفل الذي يعد الأكبر من حيث عدد الأشواط والجوائز المرصودة فيها ومن حيث عدد الهجن التي تم تسجيلها رسمياً للمشاركة».

وعن جائزة بيرق الناموس، قال ابن سرود: «بالتأكيد جائزة بيرق الناموس ساهمت بدرجة كبيرة في رفع وتيرة التنافس في عالم سباقات الهجن، لذا وجب علينا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب هذه الفكرة العظيمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والذي كما يعلم الجميع يعد أحد أكبر الداعمين لرياضة الآباء والأجداد».

وكشف عن تشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لملتقى بيرق الناموس الذي سيقام في الحادية عشرة من صباح بعد غدٍ الاثنين وسيتم من خلاله مناقشة الكثير من التفاصيل الخاصة بالبيرق مع المشاركين.