الارشيف / اخبار الرياضه

أكاديمية الموهوبين تعسكر في لندن ومانشستر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الموهوبين تعسكر في لندن ومانشستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة أكاديمية الموهوبين لكرة القدم إلى لندن لإقامة معسكرها الدولي الرابع على التوالي، بعد نجاح معسكرات الكويت والقاهرة، تحت رعاية مميزة من سلسلة مطاعم «حدوتة مصرية» الراعي الرسمي للأكاديمية.

وتقيم البعثة ثلاثة أيام في لندن ومثلها في مدينة مانشستر، يتخللها مشاهدة مباراة وساوثمبتون اليوم، وزيارة استاد الإنفيلد بليفربول واستادي الإمارات وأولد ترافورد.

وشكر أحمد مصطفى أسرة «حدوتة مصرية» على الرعاية المميزة لجميع فعاليات وأنشطة الأكاديمية، كما شكر خالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة على دعمه المعنوي للاعبي الأكاديمية، وحثهم على معرفة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم.

وتضم البعثة اللاعبين: سلطان خالد المدفع، وجاسم علي، وعبدالله حسن، وشادي أمير، ومحمد أيمن، وحمزة السليم، ويوسف مصطفى، وأدهم سامح، وسيف معتز، ونزار حازم، من فريق 16 سنة، وآدم محمود، وعمر عبدالجواد، وآمن أحمد، وأحمد أيمن، من فريق 12 سنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية الموهوبين تعسكر في لندن ومانشستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا