أكاديمية الموهوبين تعسكر في لندن ومانشستر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة أكاديمية الموهوبين لكرة القدم إلى لندن لإقامة معسكرها الدولي الرابع على التوالي، بعد نجاح معسكرات الكويت والقاهرة، تحت رعاية مميزة من سلسلة مطاعم «حدوتة مصرية» الراعي الرسمي للأكاديمية.

وتقيم البعثة ثلاثة أيام في لندن ومثلها في مدينة مانشستر، يتخللها مشاهدة مباراة ليفربول وساوثمبتون اليوم، وزيارة استاد الإنفيلد بليفربول واستادي الإمارات وأولد ترافورد.

وشكر أحمد مصطفى أسرة «حدوتة مصرية» على الرعاية المميزة لجميع فعاليات وأنشطة الأكاديمية، كما شكر خالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة على دعمه المعنوي للاعبي الأكاديمية، وحثهم على معرفة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم.

وتضم البعثة اللاعبين: سلطان خالد المدفع، وجاسم علي، وعبدالله حسن، وشادي أمير، ومحمد أيمن، وحمزة السليم، ويوسف مصطفى، وأدهم سامح، وسيف معتز، ونزار حازم، من فريق 16 سنة، وآدم محمود، وعمر عبدالجواد، وآمن أحمد، وأحمد أيمن، من فريق 12 سنة.