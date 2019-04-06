«آر بي جرينيد» لرئيس الدولة.. بطل شوط الصاروج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

توج الجواد «آر بي جرينيد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب شوط «الصاروج» مسجلاً زمناً قدره 2:08:14 لمسافة 1800 متر، بفارق 3.25 طول عن صاحب المركز الثاني «إيه إف الباهر» لخالد النابودة، كما ظفر الخيل «اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بشوط «الجيمي» قاطعاً مسافة 1400 متر في زمن قدره 1:26:07، بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي، وذلك في الحفل قبل الأخير الذي أقيم أمس الأول بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتألف من 7 أشوط للخيول العربية الأصيلة والمهجنة، وشارك فيه 101 خيل، وبلغت مجموع جوائزه المالية 490 ألف درهم.

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ونجح المهر «سفيان» لسمو الشيخ منصور بن زايد في خطف لقب شوط «الهيلي» محققاً زمناً قدره 1:52.53 لمسافة 1600 متر، بفارق طول واحد عن الوصيف «اونوارد» من إسطبلات العجبان.

وكان الحفل قد انطلق بشوط ملاك الإسطبلات الخاصة، واستطاع المهرة «رغيد الغربية» لسهيل علي المزروعي تحقيق المركز الأول قاطعة مسافة 1000 متر في زمن قدره 1:07:36، كما تمكنت المهرة «جماهير» لحسن مران الظاهري من الفوز بشوط «الجاهلي» محققة زمناً قدره 1:39:27 لمسافة 1400 متر، فيما توج الجواد «إيه إف المتمن» لخالد النابودة بشوط «المقام» قاطعاً مسافة 1800 متر في زمن قدره 2:09:72، بعد إثارة بالغة مع الوصيف «بلو دياموند» الذي تخطاه بفارق أنف في اللحظة الأخيرة، كما ظفرت المهرة «زهانا» لخالد النابودة بالمركز الأول لشوط القطارة مسجلة زمناً قدره 2:09:76 لمسافة 1800 متر.

وشارك في تتويج الفائزين في ختام كل شوط، محمد راشد الناصري مدير عام نادى العين للفروسية والجولف والرماية، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين، ولارا صويا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.