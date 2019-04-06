مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل سباق الثقافة والفنون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم «مجلس الشارقة الرياضي»، اليوم، مؤتمراً صحفياً؛ للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة لسباق الأندية للثقافة والفنون؛ وذلك بمقر «نادي الشارقة للشطرنج» بمدينة الشارقة.

ويأتي المؤتمر بعد أن أطلق «مجلس الشارقة الرياضي» الدورة الثامنة للسباق، واعتمد تسمية أعضاء اللجنة مؤخراً، وما حققه السباق من تنمية لكافة المجالات الفنية والثقافية في أندية ومراكز إمارة الشارقة.

ويكشف المؤتمر عن جهود مجلس الشارقة الرياضي- من خلال لجنة سباق الأندية للثقافة والفنون- في مواصلة تطوير السباق وتقييم العمل في السنوات الماضية، وإبراز تكاتف الجهود؛ لتنمية إقبال اللاعبين من كافة أندية الإمارة سواء في الأندية التخصصية وغيرها، ومراكز الشباب للإقبال والمشاركة بفئات السباق والتي تشمل مجالات السباق؛ وهي: القرآن الكريم والشعر والعرض المسرحي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والقصة القصيرة والمعلومات العامة والإنشاد.