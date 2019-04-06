910 آلاف درهم تشعل الإثارة بين 90 فرساً في ختام موسم مضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يختتم نادي أبوظبي للفروسية موسمه مساء اليوم، بالحفل الخامس عشر والأخير، على مضمار النادي العشبي، ويتكون السباق من 6 أشواط، 5 منها مخصصة للخيول العربية الأصيلة وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة نخبة من الخيول القوية، وتبلغ قيمة جوائز حفل الختام 910 آلاف درهم.

ويعد الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة، على لقب الجولة الثالثة والأخيرة من التاج الثلاثي العربي الأبرز خلال الأمسية، ويأتي لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 فرساً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 300 ألف درهم، يبرز الثلاثي «شرف الريف» و«ساودرن الموري».

Advertisements

ويبرز أيضاً الشوط الثالث والرئيسي لسباق واحة ليوا للفئة الثانية المخصص للخيول العربية الأصيلة، على مسافة 1400 متر يشارك فيه 12 فرساً تتنافس على جوائزه البالغة 300 ألف درهم، وتعد «وديعة» الأكثر حظاً بين الخيول المشاركة نسبة لتصنيفها الأعلى.

ويبدأ الحفل بالشوط الأول لسباق غنتوت، لمسافة 1600 متر، تشارك فيه 16 فرساً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط «الحان الريف» و«صمود»، أما الشوط الثاني خصص لسباق البينونة لمسافة 1400 متر وتشارك فيه 16 فرساً، وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم وتبرز من خلال الشوط «مرايا» و«نزعة».

أما كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، المخصص لخيول أصحاب الإسطبلات الخاصة، يأتي في الشوط الخامس بجوائز تبلغ قيمتها 70 ألف درهم، وتبرز من خلاله «ماكرة» و«داحس داعربي».

وتختتم الأمسية بالشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب البطين لمسافة 2200 متر ويبرز من خلاله «بيرفكت سينس» و«ايلاند ساوند».