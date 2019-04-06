ميلووكي يحسم الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم ميلووكي باكس، صدارة ترتيب المنطقة الشرقية وإنهاء الموسم مع أفضل سجل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليدخل منافسات ال «بلاي أوف» في أفضل ترتيب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأتى الحسم لميلووكي قبل 3 مباريات من انتهاء موسمه المنتظم، بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 128-122، في مباراة سجل فيها نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 45 نقطة.